Sartiglia: premiata la donna “Camelia” 2018

La giuria quest'anno ha voluto interpretare in modo radicale il senso profondo di questo premio; la scelta infatti, è andata a una donna che, come molte altre, senza nemmeno sfiorare neanche occasionalmente le luci della ribalta, per una vita ha vissuto attivamente il senso del Sacro che la la Sartiglia custodisce. Non è stata Cavallerizza, non è stata Massaiedda né Massaia Manna, non è stata Priorissa e, tanto meno, Componidori. Ha dato sempre la sua disponibilità disinteressata, in mille modi, per il bene della Sartiglia e della sua città. Le tracce poetiche della sua presenza coincidono con le rosette che, anno dopo anno, ha realizzato con fantasia ed eleganza.



Quando la giuria, senza alcun preavviso, si è recata a casa sua per annunciare la proclamazione, Matilde, si è sorpresa e con pudore e commozione, si è abbandonata ai ricordi. Ha raccontato l'ansia di quando le fu chiesto per la prima volta e con urgenza, di preparare le rosette senza che lei sapesse da dove cominciare; di quando da bambina, come in un sogno, nella sua bella casa campidanese, si era celebrata la vestizione (a quei tempi quasi segreta); di quando il padre, che più volte era stato Oberaiu Majore, uscendo di casa salutava in segno di rispetto l'asta della bandiera; solo l'asta, perché, ci ha spiegato, il drappo di broccato veniva conservato religiosamente in un armadio. Storie delicate, che arrivano da altre ere; frutto di sensibilità sempre più rare in questi tempi in cui, quasi sempre, si antepone l'apparire all'essere.

La cerimonia di consegna del premio - una Camelia in ceramica - avverrà lunedì 12 febbraio alle ore 20, presso l'auditorium San Domenico in piazza Tre palme, nel corso del tradizionale incontro dei cori “Cantando a Carnevale – Omaggio a Sa Sartiglia”.