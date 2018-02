La risposta di Villacidro: ad aprile al Museo MAGMMA Rembrand in mostra

Mentre il Presidente della Regione Francesco Pigliaru definisce l'atto intimidatorio ai danni della sindaca di Villacidro "l'ennesima offesa ai valori di civiltà e democrazia su cui si fonda la vita istituzionale e politica dei nostri Comuni” e ricorda, riferendosi all'incontro del 18 gennaio scorso a Nuoro con il Ministro dell'Interno Marco Minniti, la stipula di Patti territoriali sulla sicurezza proprio per affrontare in modo mirato il fenomeno degli attentati, Villacidro non si demoralizza. La mostra è la prima di un ciclo dedicato ai grandi incisori, che ospiterà anche Manet, Goya, Morandi e Freud



Dopo anni di intensa collaborazione, il Magmma e il Modern Art Museo Ca' La Ghironda- Città metropolitana di Bologna hanno messo in piedi un progetto espositivo dedicato ai grandi maestri, tra i più innovativi del loro tempo nell'arte incisioria e fra i più grandi maestri dell'arte classica.

Un progetto di ampio respiro che si apre con l'esposizione di 24 lavori di arte incisoria di Rembrandt: la mostra "Rembrandt incisore" sarà a Villacidro dal 14 aprile, dopo essersi fatta ammirare, dal 25 febbraio, a Bologna.

Per l'occasione il Magmma ritornerà nella sua sede originaria: il Palazzo Vescovile, luogo in cui opera il Centro culturale di alta formazione con cui l'istituzione artistica collabora sin dalla sua nascita. L'attuale sede museale sarà invece dedicata alle accademie: oltre all'Accademia di Belle arti di Urbino, con cui da due anni il Magmma collabora proficuamente, è in vista una collaborazione anche con l'Accademia "Mario Sironi" di Sassari.

Non sono solo queste le novità in arrivo nel nuovo anno. Il Magmma intende esportare il proprio progetto e aprire nuovi luoghi collaborando con altre istituzioni isolane, con l'obiettivo di promuovere l'arte grafica e incisoria, attraverso la creazione di un polo sinergico con sedi stabili. In questo senso sono previsti accordi con il Centro Culturale il Lazzaretto di Cagliari, mentre sono in corso i primi contatti con la nuova e giovane amministrazione di Arzachena per esportare il modello Magmma in Costa Smeralda.

Il progetto del Magmma e del Ca' La Ghironda, siglato dai direttori Walter Marchionni e Vittorio Spampinato, vuole non solo omaggiare alcuni degli artisti precursori e innovatori di una fra le tecniche incisorie più importanti (entro il 2021 arriveranno anche le opere di Manet, Goya, Morandi e Freud), ma anche proporre un momento di osservazione e di profonda riflessione artistica. La mostra dedicata a Rembrandt gode del patrocinio dell'Ufficio Culturale dell' Ambasciata dei Paesi Bassi, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Villacidro del Comune di Zola Predosa (BO), della Regione Emilia Romagna e della Città Metropolitana di Bologna e sostenuto alla Fondazione di Sardegna.