Serata sold-out per il DJ anni novanta

Il DJ Gabry Ponte era legato al gruppo degli Eiffel 65, con il quale ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo.



I fan, arrivati da tutta l’isola, hanno ballato per tutta la serata sul palco accuratamente allestito per l’evento.



Gli appassionati più nostalgici si sono emozionati nel sentire dal vivo canzoni come Move Your Body e Too Much of Heaven, inconfondibili successi degli Eiffel 65.