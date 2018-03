Leggendo Metropolitano inserito tra gli eventi d'eccellenza per l'anno europeo del Patrimonio Culturale

Il festival Leggendo Metropolitano di Cagliari inserito tra i 167 eventi italiani di qualità per l'Anno europeo del Patrimonio culturale. Nuovo prestigioso riconoscimento per il festival letterario Leggendo Metropolitano, che nel prossimo mese di giugno celebrerà a Cagliari la sua decima edizione.







In occasione dell'Anno europeo del Patrimonio culturale, Leggendo Metropolitano ha ricevuto infatti il marchio del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo che lo inserisce fra i 167 eventi italiani di eccellenza e i 7.840 organizzati in tutta Europa.

"Si tratta di nuovo importante riconoscimento che ci onora e ci inorgoglisce", spiega il direttore artistico del festival Saverio Gaeta, " e che giunge dopo le tre medaglie conferite al Festival dal Presidente della Repubblica e la nostra recente partecipazione agli eventi di EFA (European Festival Association), che ci ha consentito anche di partecipare a Shangai all'Atelier for Young Festival and Cultural Managers, il programma tra la Commissione europea e la Cina, il cui obiettivo è quello di rafforzare le relazioni Europa-Asia attraverso gli scambi culturali internazionali".



L'Anno europeo del Patrimonio culturale incoraggia l'idea di Italia e di Europa come patrimonio culturale condiviso e rafforza il senso di appartenenza a un unico territorio. "Sotto questo aspetto - continua Gaeta - noi abbiamo sempre cercato di rappresentare un'altra voce della Sardegna, sia con l'idea di essere portavoce della diversità culturale e del dialogo interculturale, ma anche con la consapevolezza che unendosi al marchio Italia si è in grado di raggiungere immediatamente una posizione di privilegio nel mondo intero".