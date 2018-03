Cities challenge Italy: al via la votazione pubblica dei cittadini

Cagliari potrà prendere parte alla terza fase del concorso “Cities challange Italy”, competizione che premia la capacità imprenditoriale di una città e del suo ecosistema.

La giuria ha valutato meritevole la candidatura presentata dall'Amministrazione comunale, così da far proseguire il Capoluogo della Sardegna nella competizione.

Si apre quindi da oggi la votazione pubblica che proseguirà fino al 20 marzo sul sito www.citieschallenge.eu .



Come da regolamento, i risultati della votazione online saranno tenuti in considerazione per il risultato finale come uno dei criteri cui farà capo la giuria per selezionare la città vincitrice.



Lo scorso anno, grazie al prezioso supporto dei cittadini, Cagliari è riuscita ad avere la meglio sulle altre sette finaliste aggiudicandosi il titolo del “Cities Challenge Italy 2017”.



Per poter votare i cittadini dovranno registrarsi al sito www.citieschallenge.eu con nome, cognome, email e codice fiscale e “spuntare” l’opzione con la città preferita. La votazione è aperta anche ai non residenti, con il suggerimento di citare il profilo FB @citieschallengeitaly e Twitter @challenge_italy negli eventuali post che saranno pubblicati sui social network.