Dal 3 aprile in vendita i biglietti per la 362° Festa di Sant'Efisio

Sono stati approvati i prezzi dei biglietti di accesso alle tribune che verranno allestite per la 362° Festa di Sant’Efisio. I posti a sedere messi in vendita sono circa tremila.







I prezzi vanno dai trenta euro per le tribune coperte di Via Roma, fronte Palazzo Vivanet, circa 770 posti; ai quindici euro per le altre tribune dislocate negli altri punti di Via Roma, del Largo e Piazza del Carmine.

Ci sono anche 190 posti riservati ai diversamente abili.



A partire dal 3 aprile 2018 e sino al completo esaurimento dei biglietti, sarà aperta al pubblico la vendita on line e presso la sede del Box Office di Viale Regina Margherita.



Dal 3 al 13 aprile 2018, ai biglietti acquistati da tour operator, agenzie di viaggio e strutture ricettive presenti a Cagliari, sarà applicata una riduzione sul prezzo del biglietto.