23 aprile: Giornata Mondiale del Libro

Secondo i dati Istat solo 4 italiani su 10 leggono un libro all'anno. La Sardegna è la regione del centro-sud con il più alto indice di lettori. Adotta un libro è il titolo della campagna sociale voluta dalla Biblioteca di Sardegna per celebrare la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, indetta dall'Unesco e in programma lunedì 23 Aprile. L'istituzione bibliotecaria di Cargeghe ha commissionato per l'occasione ai maestri dell'illustrazione milanese Dan & Dav una vignetta di promozione alla lettura, da una settimana in condivisione presso canali social regionali e nazionali. La campagna nasce con l'auspicio di sensibilizzare gli utenti di internet, ma non solo, sull'importanza del libro e della lettura.

«Secondo gli ultima dati Istat spiegano i responsabili della Biblioteca di Sardegna solo 4 italiani su 10 leggono almeno un libro all'anno per motivi non strettamente scolastici o professionali: un valore tra i più bassi in Europa. La Sardegna si conferma invece la regione del centro-sud con il più alto indice di lettori di almeno un libro nell'arco dei dodici mesi

»

..