“Bianco di Babbudoiu” premiato come miglior film al Cine Festa Italia di Santa Fe e Los Angeles

Oltre a Pino e gli Anticorpi - Michele e Stefano Manca- e Roberto Fara, il film vede tra i protagonisti anche Caterina Murino. Tra i comprimari Carlotta Bazzu, Francesca Rossi e Daniela Simula, la partecipazione speciale di Marco Bazzoni, Dario Cassini, Valeria Graci, Domenico Raffaele (Dj Angelo), Benito Urgu, Massimiliano Medda e Jacopo Cullin.



Il film è una coproduzione internazionale ed è stato girato nel 2015 in sole cinque settimane interamente in Sardegna, nella provincia di Sassari.

Nel film, Michele, Roberto e Stefano, eredi delle tenute Babbudoiu - l'azienda vinicola fondata dal padre - si trovano improvvisamente a dover trovare 300.000 euro in 15 giorni se vogliono salvarsi dal fallimento. E non sarà facile: devono restituire i soldi alla banca e tenteranno qualsiasi cosa per racimolare disperatamente la cifra, in un'escalation di disperazione, comicità, equivoci ed episodi rocamboleschi, sino a quando saranno costretti a giocarsi un'unica carta rimasta, nascosta dietro un pregiato bicchiere di vino rosso: il "Bianco di Babbudoiu".



CineFesta Italia, nato nel 2014 come parte del NM Italian Film & Culture Festival, è dal 2016 un festival indipendente dedicato al cinema italiano contemporaneo e alla promozione della cultura italiana.