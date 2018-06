Cagliari, al via “E-state in corso”: musica, enogastronomia e artigianato sino ad agosto

Si rinnova l’appuntamento con “E-state in corso”, l'evento organizzato dall'associazione Centro Commerciale Naturale Corso Vittorio con l’obiettivo di promuovere le realtà commerciali e artigianali. Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa coinvolge nel programma anche la piazza Yenne, entrando nel vivo sabato 15 e domenica 16 giugno con “Scacco matto”. Una scacchiera gigante e postazioni sparse per la strada coinvolgeranno attivamente cittadini, visitatori e turisti.

A sottolineare la felice alleanza le parole dell'assessora Marzia Cilloccu. Alla conferenza stampa di di presentazione dell’iniziativa, la titolare delle Attività produttive e Turismo ha rimarcato anche il ruolo delle “riqualificazioni degli spazi pubblici” su cui sta puntando l'Amministrazione comunale per “conferire maggior valore turistico e economico alla città”. E iniziative come quelle proposte da “E-state in corso” rappresentano “un'opportunità ulteriore per vivere Cagliari in modo sostenibile”.

Distante dal traffico automobilistico, ritrovare tanto spazio pedonalizzato da godere con calma apprezzando i prodotti dell’artigianato, dell’enogastronomia e dell’abbigliamento.

Sino al 25 agosto, in tutto una dozzina di fine settimana, si alterneranno eventi diversi che vedranno coinvolti l’Amministrazione, i commercianti e i cittadini, ma anche i visitatori e i turisti: i primi come organizzatori e sostenitori della manifestazione; i secondi come fruitori. Installazioni artistiche e sonore, spettacoli teatrali, giochi, elementi interattivi e degustazioni. Inoltre sarà allestito anche il mercatino creativo con espositori da tutta la Sardegna. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti, grandi e piccoli.