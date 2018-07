Il Festival della letteratura di Viaggio D.H. Lawrence, fa tappa a Mandas

Sabato 7 luglio prosegue il viaggio tra le produzioni letterarie della Sardegna e gli scrittori che si confrontano con il tema delle migr/Azioni e l'opera di D. H. Lawrence, nella seconda giornata del Festival della Letteratura di Viaggio D. H. Lawrence. Si riparte stavolta da Mandas e i suoi suggestivi siti culturali e storici. Diversi gli appuntamenti della giornata; dalla mattina sarà visitabile, nel Compendio Culturale "San Francesco", la mostra "Da Subiaco a Mandas, l'arte della stampa nel monastero". Mentre, nel complesso medioevale Sant'Antonio, si terrà un aperitivo, chiacchierando di temi della cronaca legati alle migrazioni con Francesco Bachis, autore del libro "Sull'orlo del pregiudizio. Razzismo e Islamofobia in una prospettiva antropologica" e Patrizia Manduchi, autrice insieme ad Alessandra Marchi e Giuseppe Vacca del volume "Studi gramsciani nel mondo". Alle 18.00 la scrittrice Maria Tiziana Putzolu Mura presenterà, nell'incontro con il giornalista Fabio Marcello il suo libro "Eva canta", il racconto dell'approdo a Tripoli di una donna della Sardegna meridionale all'inizio del periodo coloniale, durante il fascismo. Alle 19.00 la giornalista e scrittrice Violetta Bellocchio e il libro "La festa nera": un racconto tragicomico che mostra l'ultimo stadio di un'umanità che ha scelto il tracollo come aspirazione esistenziale. Alle 20.00 il giornalista e scrittore Bruno Arpaia e il suo racconto on the road "Qualcosa là fuori”, un viaggio avventuroso con gli scafisti del 2080 nel futuro di un pianeta ormai moribondo.

Verso sera, Teatro di parole e musica nel reading-concerto che vede protagonista il racconto di David Herbert Lawrence "Sea and Sardinia" dell'itinerario straordinario che fece insieme alla moglie Frieda in Sardegna nel 1921 tra Cagliari, Terranova (Olbia), Mandas, Sorgono e Nuoro, ripercorso cento anni dopo da nove autori sardi e annotato nel libro-taccuino "Back to Sardinia", curato da Rossana Copez e Giovanni Follesa. Letture di Eleonora Giua e Daniel Dwerryhouse e DJ set di Arrogalla.