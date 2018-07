Teatro Lirico, rassegna estiva con Beethoven, Rossini e Verdi

E’ iniziato sabato 7 luglio e finirà venerdì 3 agosto, il tour del Teatro Lirico di Cagliari che in 8 località differenti della Sardegna porterà l’Attività teatrale estiva 2018, con 19 appuntamenti musicali.

E’ stata ideata ed organizzata dal Teatro Lirico di Cagliari, come ormai da consuetudine nei mesi di luglio ed agosto, equamente divisi fra Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari, quest’ultimo diretto da Donato Sivo, protagonisti assoluti con cinque accattivanti programmi musicali.

Ad inaugurare la rassegna è stato proposto un concerto straordinario, offerto a titolo gratuito e dedicato alla città di Cagliari ed all’intero territorio della Sardegna che presenta l’esibizione dei complessi stabili cagliaritani diretti da Fabrizio Ruggero.

Ritorna Fabrizio Ruggero, alla guida dell’Orchestra del Teatro Lirico, per il secondo appuntamento che propone la famosa Terza Sinfonia in Mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica” di Ludwig van Beethoven che la compone nel 1803-1804 per festiggiare il sovvenire di un grande uomo, per poi cambiare idea, dopo la profonda delusione ed indignazione seguita all’autoproclamazione ad Imperatore dei Francesi di Napoleone Bonaparte, al quale, inizialmente, era dedicata la Sinfonia.

Una grande proposta, per il terzo appuntamento della rassegna musicale, è l’esecuzione della Petite Messe Solennelle per soli, coro, due pianoforti e harmonium di Gioachino Rossini, uno dei capolavori assoluti della letteratura sacra ottocentesca, in occasione dell’anniversario per i 150 anni dalla scomparsa del compositore. Protagonisti sono il Coro del Teatro Lirico, diretto da Donato Sivo, e, nei ruoli solistici, si esibiscono: Elena Schirru (soprano), Martina Serra (contralto), Enrico Zara (tenore), Francesco Leone (basso). L’accompagnamento musicale è affidato a: Francesca Pittau (pianoforte), Clorinda Perfetto (12-13-14)/Mayumi Ogawa (24-27-28-31) (pianoforte), Andrea Mudu (harmonium).

Il quarto appuntamento propone una serata intitolata Viva Verdi! ed interamente dedicata, ovviamente, a Giuseppe Verdi, nell’interpretazione di Orchestra e Coro del Teatro Lirico, diretti da Sandro Sanna. Un’occasione eccezionale e preziosa per ascoltare, nuovamente o per la prima volta, sinfonie, cori, brani famosi e popolari del massimo operista italiano.

Chiude la rassegna il quinto appuntamento che offre all’ascolto del pubblico altre due celebri sinfonie di Ludwig van Beethoven, la Sesta Sinfonia in Fa maggiore op. 86 “Pastorale” e la Settima Sinfonia in La maggiore op. 92, nell’esecuzione dell’Orchestra del Teatro Lirico, diretta da Cristiano Del Monte, direttore musicale di palcoscenico della Fondazione cagliaritana.