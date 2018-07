Piazza Yenne e Corso Vittorio Emanuele scenario di “International Wine &Food Festival”

Seconda edizione per “International Wine and Food festival” venerdì 20 e sabato 21 luglio, tra il Corso Vittorio e Piazza Yenne.







Si sono date appuntamento nel cuore di Cagliari più di quaranta cantine per un percorso di degustazione di vini provenienti non solo da tutta la Sardegna, ma anche da altre città italiane come Trento, Brescia e Gorizia e da città europee come Loira, Barcellona e Traben-Trarbach. Il tutto nell'ambito della seconda edizione di “International Wine and Food festival” che quest'anno, venerdì 20 e sabato 21 luglio, coinvolgerà, oltre a Corso Vittorio Emanuele II, location della scorso anno, anche Piazza Yenne.

“L'enogastronomia è come sempre un motore per la città di Cagliari, che ci dà la possibilità di mettere in luce il centro riqualificato”. Ha aperto con queste parole la conferenza stampa di presentazione dell'evento Marzia Cilloccu, Assessora alle Attività Produttive e Turismo. Questa mattina nella sala Retablo, l'Assessora ha aggiunto che “l'Amministrazione Comunale sta cercando sempre più di coinvolgere i piccoli commercianti a partecipare a questo tipo di eventi per dare una maggiore spinta turistica alla nostra città”.

“Quest'anno - ha sottolineato Mario Bonamici, dell'Associazione APS Promo Eventi, organizzatore della manifestazione – avremo degli ospiti eccezionali: Fabien Lainé, Matthew Horkey, Charin Tan, Andrea Pozzi e quattro chef per uno show cooking a cura dell'Accademia Casa Puddu di Baradili. Sabato 21 ci sarà anche la degustazione di tutti i vini vermentino del I° Concorso enologico nazionale “Vermentino”. Saranno più di cento le etichette presenti”.

“L’l'evento organizzato per queste due giornate rappresenta il culmine di un percorso che abbiamo fatto durante tutto il corso dell'anno: siamo stati a Londra, Berlino, in Polonia e abbiamo già un'agenda fitta di impegni per il prossimo anno”.

I numeri sono raddoppiati rispetto allo scorso anno. Saranno due giorni ricchi di appuntamenti. Infatti, oltre alle degustazioni di vini, sono previsti anche degli Educational Tour nei territori di Mamoiada e del Parteolla, la proiezione del film documentario su Chiara Vigo e il workshop “TOURISMI” sui nuovi strumenti di promo-commercializzazione nel settore enoturistico.

Stand aperti a partire dalle 9 in entrambi i giorni.