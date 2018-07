NEXT Mediterraneo. Ultimo appuntamento del Festival delle Musiche dei Mondi per CagliariPaesaggio

Il Festival è inserito nell'ambito del cartellone di CagliariPaesaggio e si presenta come sezione estiva del programma TRA LE MUSICHE.

NEXT MEDITERRANEO sarà la terza dimensione alternativa ad essere rappresentata: la penna dello scrittore Pietro Picciau spalancherà una finestra su un Mediterraneo prossimo e ipotetico, un luogo e un tempo di mescolanza, interazioni e possibilità, con gli sguardi e i corpi tesi verso lo Spazio, dove non ci sono limiti e tutto è contemporaneamente Confine. Il Coro delle Sette Spade, formato da cantori provenienti da tutta la Sardegna e diretto dal Maestro Gigi Oliva, avvolgerà gli attori e le musiche di Andrea Congia e dei Suonatori del Prossimo.

Gli Shipdancers, diretti dalla coreografa Pamela Deiana, danzeranno per il varo di una Nave nata negli Oceani e diretta verso i Cieli. Tra le Immensità, in un piccolo velo di sabbia, le voci di Soraya Secci, Franco Siddi, Katia Corda, Consuelo Melis, Elisa Zedda e del Canovaccio Vivente. Parola, Musica, Movimento: un racconto di divisione e differenze tra le Profondità e le Altezze. Un Futuro gravido di Presente, nato Morto e infine Vivo per Sempre.

Tre Racconti, tre Mondi, tre Location, tre Domeniche, tre Performance e decine di Artisti: così si presenta la seconda edizione del Festival delle Musiche dei Mondi - UCRONIE, sotto la direzione artistica del musicista Andrea Congia. Nelle prime tre Domeniche del mese di Luglio una evocazione per ogni appuntamento: dall’immaginazione, all’idea fantamusicale, alla performance, passando per racconti, drammatizzazioni, canti, composizioni musicali e coreutiche e altro ancora. Durante le performance, che avranno il compito di evocare dei veri e propri Mondi Sonori, sarà la Musica, in qualità di amplificatore espressivo ed emotivo, che farà da collante estetico per tutte le altre Arti che, insieme, daranno fattezze, corpo e vita a queste Irreali Realtà, in una costante elaborazione multiartistica. Luglio 2018 è il tempo di Ucronie, dove ogni Mondo, immaginario, alternativo, improbabile, fantastico, impossibile sarà evocato nelle location prescelte. Musica, Narrativa, Teatro, Danza, Arti Visive spalancheranno le porte su nuovi Spazi e nuovi Tempi che si materializzeranno in tre diversi luoghi della Città di Cagliari, pieni di Bellezza e Storia.