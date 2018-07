Barumini Atmosfere d’Agosto nei giardini di Casa Zapata.

Mercoledì primo agosto, a partire dalle 21, andrà in scena nel suggestivo scenario della seicentesca dimora nobiliare un spettacolo musicale che rientra nella tournèe estiva itinerante 2018 del Teatro Lirico di Cagliari, un programma di 19 concerti, distribuiti in otto località sarde tra luglio e agosto. L’appuntamento di Barumini, ormai un classico nel calendario estivo del Lirico, proporrà una serata interamente dedicata a Ludwig van Beethoven nell’interpretazione dell’orchestra cagliaritana, guidata da Cristiano Del Monte, direttore musicale di palcoscenico della Fondazione cagliaritana. Nello specifico saranno sonate la sesta sinfonia in fa maggiore (‘Pastorale’, opera 68) e la numero 7 in la maggiore (opera 92). “Consolidiamo l’intensa e proficua collaborazione tra Fondazione Barumini Sistema Cultura e Teatro Lirico – afferma il sindaco Emanuele Lilliu – un sodalizio di successo, che abbina vari aspetti culturali, dall’archeologia alla musica, dalla storia alla letteratura, in un perfetto connubio da offrire in scenografie spettacolari, che diventano ideali sale di ascolto, come quello del polo museale di Casa Zapata”. Si attende un grande riscontro di appassionati di musica classica e non solo. Il concerto è il primo di tre eventi, organizzati dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura che caratterizzeranno l’agosto baruminese: Domenica 19 agosto, a partire dalle 22, sarà la volta della compagnia teatrale ‘Il Crogiuolo’, che sempre a Casa Zapata, interpreterà uno spettacolo dal titolo ‘La terra degli uomini Toro’, con testi a cura di Marco Taddei e interpretazione di Arianna Scommegna. L’associazione cagliaritana, fondata nel 1982 da Mario Faticoni suo direttore artistico e presidente fino al 2017, oggi diretta da Rita Atzeri, interpreta produzioni artistiche legate alle tematiche di impegno civile e sociale: il teatro come chiave di lettura del contemporaneo. Cinque giorni dopo, venerdì 24, un altro grande appuntamento: farà tappa all’area archeologica Su Nuraxi di Barumini il festival itinerante della ‘Rete Siti Unesco’. L’unico sito sardo riconosciuto patrimonio dell’Umanità dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per educazione, scienza e cultura (UNESCO), infatti, rappresenterà la Sardegna nell’ambito di un progetto di valorizzazione, gestito dall’associazione Province Unesco del Sud con il coordinamento della provincia di Matera, di 14 siti Unesco dislocati in cinque Regioni del Sud (oltre all’Isola, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia). Il piano di promozione è incentrato su comunicazione multimediale, su percorsi innovativi personalizzati e, appunto, sul festival itinerante. Nella tappa di Barumini, dalle 19 in poi, sono previsti seminario, visita e spettacolo musicale nella sala conferenze del Polo Museale di Casa Zapata. “Ospitiamo con soddisfazione, piacere e con l’orgoglio di rappresentare e ‘raccontare’ l’espressione culturale e archeologica della Sardegna - afferma a proposito dell’evento il sindaco Lilliu –– un appuntamento che rientra in un progetto di grande valore, un esempio di come si possa valorizzare e promuovere il patrimonio dei siti Unesco quale stimolo per uno sviluppo turistico sostenibile dei territori interessati”.