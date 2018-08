Giorgino rivive in uno schermo: “Il Mare Minore”, lo spettacolo teatrale che inaugura la 36ma sagra del pesce

Sul palco cagliaritano della Sagra del Pesce di Giorgino va in scena Il Mare Minore, un racconto fatto di Teatro, Musiche e Video. Appuntamento Venerdì 31 Agosto 2018 alle ore 21:30 nella Piazza Nostra Signora di Fatima con oltre 20 Artisti che hanno aderito all’iniziativa

Si ripete anche per il 2018, l’appuntamento della Casa di Suoni e Racconti in collaborazione con il Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori in occasione dell’Anteprima Culturale della Sagra del Pesce di Giorgino, quest’anno giunta alla sua trentatreesima edizione. Venerdì 31 Agosto 2018 alle ore 21:30 a Villaggio Pescatori (Piazza Nostra Signora di Fatima - Cagliari) la Casa di Suoni e Racconti presenta Il Mare Minore, il progetto artistico, ideato e diretto dal musicista Andrea Congia nel 2018, dall’esigenza di raccontare il rapporto tra l’Uomo e i Luoghi di Mare della Sardegna. Il lavoro si inserisce all’interno del percorso, iniziato da qualche anno, teso ad arricchire a livello artistico e culturale il programma delle attività portate avanti dal Comitato Popolare.

Il progetto artistico proposto, volto a percorrere la Storia di Giorgino, vedrà in scena l’attrice Maria Loi, che avrà il compito di condurre la narrazione, introducendo le cronache e le narrazioni dedicate al litorale marinaresco portate sul palco da numerose voci (Evelina Bassu, Gianpiero Cani, Simona Castello..)

L’operazione di ricerca testuale e fotografica del passato e del presente dedicata al Giorgino vanta numerosi contributi: l’architetto Veronica Puddu, il giornalista Pietro Picciau, la scrittrice Valentina Neri, il presidente del Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori Signor Carlo Floris e gli stessi abitanti del Villaggio che hanno aperto il cassetto dei ricordi per la costruzione del lavoro artistico.