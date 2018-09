Libri. Il nuovo lavoro di Giovanni Follesa, un romanzo “futurista” sui mali sociali e famigliari

Giovanni Follesa presenterà il suo nuovo romanzo "La presunta storia vera di Giulia e Giulio", ospite dello spazio curato da Radio X in via san Lucifero 71. A dialogare con l'autore sarà il giornalista Fabio Marcello.

2032. I due gemelli, Giulia e Giulio Saccherio iniziano a lavorare a una tesi congiunta, spinti dal loro comune relatore. L'argomento sarà una ricognizione sugli avvenimenti che a partire dai primi anni Novanta hanno cambiato radicalmente il volto dell'Italia, guidata da tempo da un regime morbido, e in cui non ha più sede la Chiesa, trasferitasi in Sudamerica. Per condurre la loro ricerca, i due dovranno lavorare su un'enorme mole di documenti, dati e articoli contenuti nell'immenso archivio segreto di Ernesto Luigi Saccherio, loro padre, nonché l'uomo che più o meno nascostamente ha tirato le fila dei destini di tutto il Paese nei decenni appena trascorsi. Sullo sfondo di questa ricerca, molto presto, inizia a montare una crescente tensione che riverbera nel contesto famigliare i problemi che la nazione ha dovuto affrontare e cercare di risolvere. In un crescendo di rivelazioni, litigi, e verità celate per anni, Giulia e Giulio si troveranno loro malgrado a descrivere la parabola non solo umana ma anche politica di un intero paese.