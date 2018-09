Cagliari. L’Orto Botanico in musica per tre giorni

Una tre giorni di arte e bellezza per donare un pianoforte all'orto botanico dell'università di Cagliari: da venerdì a domenica negli spazi di viale Sant'Ignazio a Cagliari un'esposizione di pittura, danza e lezioni di piano per tutti.

Workshop di pittura e presentazione di libri



Una tre giorni d'arte con l'intento di riscoprire la bellezza dell'Orto Botanico dell'Università di Cagliari e sensibilizzare al rispetto della natura e alla fruizione dell'arte. E' l'iniziativa che la PromoVogue realizza – in collaborazione con l'Orto – da venerdì 14 a domenica 16 settembre negli spazi del polmone verde dell'Ateneo: durante la manifestazione, patrocinata dall'Università e dal Comune di Cagliari, saranno raccolti fondi per acquistare un pianoforte da mettere a disposizione dei visitatori.

Si comincia venerdì 14 settembre – con biglietto di ingresso ridotto per tutti i visitatori - a partire dalle 10 con una mostra d'arte di Mario Biancacci, Claudio Loy, Anna Haber, Emanuela Boi e Viola Vistosu, una mostra fotografica di Ilaria Biancacci e Simona Atzeni e la presentazione di libri a cura di Claudio Loy e del poeta Mahmoud Subhoa. Alle 15,30 nello spazio davanti al Museo Botanico si terrà la presentazione degli artisti espositori. Alle 16 Claudio Loy presenterà il suo libro "Babele". Dalle 16.30 sarà possibile assistere alla performance teatrale e alla coreografia della Scuola Spazio Danza di Simonetta Stocchino, con l'asta delle opere in mostra per la raccolta fondi.

Si prosegue sabato 15 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con un workshop di tecnica dell'acrilico, pittura ad olio, gesso e ossido colorato, e con lezioni di pianoforte per giovani e adulti a cura della maestra Anna Haber. L'ingresso sarà gratuito per tutti colori che parteciperanno al workshop