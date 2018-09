Gaudì, Nivola e Tavolara nei pannelli della casa parrocchiale di Budoni

Da oggi fino a venerdì 14 di settembre l'architetto Angelo Ziranu dirigerà, nella nuova casa parrocchiale al centro di Budoni, le operazioni finali di posa in opera di otto pannelli iconografati con i gosos di San Giovanni e alcuni graffiti ispirati all'opera di Eugenio Tavolara.



Il disegno di questi grossi pannelli di dimensioni di 3x2 metri, è stato pensato e realizzato grazie ai frutti di un eccezionale connubio tecnico, artistico e realizzativo. L'architetto oranese in questa opera sfrutta infatti le sue esperienze lavorative unendo le eccezionali sperimentazioni formali di Antonio Gaudi, progettista catalano della Sagrada Familia, e la geniale esperienza plastica dello scultore Costantino Nivola nella realizzazione dei Sand Casting, per la chiusura verticale di monumentali palazzi statunitensi. Ziranu, nato a Orani con studi tra Cagliari, Roma e Barcellona, è l'unico architetto italiano ad aver lavorato (per quattro anni) all'interno della Sagrada Familia, il tempio catalano pensato da Antoni Gaudì.



I pannelli che chiuderanno il lato esterno dell'edificio in fase di ultimazione hanno una forma curva parabolica capace di proteggere in modo sostenibile le parti interne dell'edificio e nello stesso tempo permettere una corretta illuminazione degli ambienti. La volontà di innovazione nella tradizione, supportata dalla storica perizia manuale dei saggi operatori locali è insita e volutamente attuata nei nuovi pannelli artistici.