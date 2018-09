Dorgali si candida a città sarda d’eccellenza per la lettura, nominata “città che legge”

Prosegue la rassegna di libri e sport a Dorgali. Sabato 15 settembre presentazione del libro "Forza e Coraggio" del pallavolista Giacomo Jack Sintini che racconta di come, travolto da una brutta malattia, è guarito e tornato all'attività agonistica. Sempre ai massimi livelli. La migliore schiacciata della sua vita che descrive nel libro con il sottotitolo "Come ho sconfitto il cancro e sono tornato a vincere". Ricetta che offre al pubblico dorgalese. Giacomo Jack Sintini ha vinto uno scudetto e una medaglia d'oro agli Europei con la maglia della Nazionale. Una carriera brillante, in ascesa. È sposato con la donna che ama ed è da poco diventato papà. Questa la fotografia della sua vita prima di incontrare la malattia, un tumore, un linfoma maligno, molto aggressivo. La storia di una partita continua per tornare alla normalità. Dopo un durissimo ciclo di cure e un'infezione che gli fa rischiare la vita, riesce a guarire. A lui, però, non basta: vuole tornare a giocare. Con i capelli ormai quasi ricresciuti, Giacomo rientra a far parte di una delle squadre più forti al mondo, il Trentino Volley. La rassegna prosegue sabato 22 settembre quando si va a canestro con i Giganti della Dinamo Basket. La storia e i successi di una società che ha regalato grandi soddisfazioni a tutta la Sardegna.

Sempre sabato 22 è prevista la presentazione di "Figlio del vento" alla presenza dell'autore Jeff Onorato, il campione mondiale di sci nautico che a La Maddalena da oltre vent'anni lavora in una scuola dove sono stati introdotti allo sport tanti ragazzi diversamente abili. All'incontro, moderato dal giornalista Gian Basilio Nieddu, direttore artistico della rassegna - darà il suo contributo il navigatore oceanico Gaetano Mura conosciuto oltre per le sue imprese in oceano per i suoi racconti dai mari più lontani ed estremi. Il 29 settembre via con il tuffo di Tania Cagnotto innamorata del mare di Sardegna e Fabio Colivicchi – giornalista e scrittore che ha seguito numerose edizioni delle Olimpiadi e della Coppa America di vela. A seguire ci sarà Marta Pagnini, ex capitano della nazionale di ginnastica ritmica, che con la giornalista Ilaria Brugnotti ha scritto "Fai tutto bene. Come la fatica mi ha insegnato a vincere". Un altro modello per i tanti ragazzi del paese che si dedicano alla pratica sportiva.

Il Comune di Dorgali, dopo aver ottenuto il riconoscimento di "Città che Legge", ha potuto partecipare al bando pubblicato dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura) con questo progetto della Biblioteca Comunale che ha superato la selezione e ricevuto il finanziamento. La rassegna è curata dai giornalisti Gian Basilio Nieddu e Fabio Colivicchi e gli attori dell'associazione Le Arti Libere interpreteranno alcuni dei brani dei libri presentati nella rassegna. Soddisfatto l'assessore alla cultura Luciano Carta Brocca: "E' motivo di orgoglio il fatto che la proposta progettuale da noi presentata, è stata l'unica selezionata come meritevole di finanziamento, tra tutte quelle inviate dai comuni nelle regioni Sicilia e Sardegna".