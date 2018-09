A fine estate, in spiaggia con “Fido” per un galà di beneficenza

Appuntamento alla Bau Beach de Is Canaleddus con una giornata per aiutare i trovatelli.







A Is Canaleddus Beach Club l'estate non è ancora finita: nel fantastico scenario di Is Canaleddus c'è ancora tempo per godere delle bellissime giornate di sole in compagnia dei nostri amici a quattro zampe. La Bau Beach di Is Canaleddus, attrezzata e autorizzata ad accogliere nel modo migliore cani e padroni, un vero angolo di paradiso per i nostri amici pelosi, organizza una giornata che darà ai quattro zampe e ai proprietari, la possibilità di trascorrere un sabato diverso dal solito e nello stesso tempo aiutare quelli meno fortunati.

Sabato 15 settembre, a partire dalle 10 si terrà un defilè in cui potranno sfilare gli amici pelosi: meticci, di razza, imperfetti o con pedigree, tutti saranno i benvenuti. Il ricavato verrà devoluto all'associazione di volontariato "La strada verso casa" che opera in Sardegna per contrastare il randagismo. Il defilè terminerà con una premiazione: primo premio un voucher da 50 euro.

Durante la manifestazione verrà offerta una dimostrazione di utilità e difesa grazie al prezioso operato di cani da lavoro.

Seguirà il "Barman & Flair Contest" in cui alcuni dei migliori barman della Sardegna si sfideranno in una gara acrobatica all'ultimo drink.