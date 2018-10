Cagliari. Tutto pronto per la 1ª edizione del “Calaris Beer Festival”

Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre 2018 arriva a Cagliari la prima edizione del “Calaris, Cagliari Beer Festival”, manifestazione dedicata alla birra artigianale e al food di qualità, organizzata dall’Associazione Brasseria dei Giudicati e dal Lazzaretto.



Teatro d’eccezione della kermesse, il Lazzaretto di Cagliari, edificio storico e sede dell'omonimo centro culturale nel quartiere di Sant'Elia, che vedrà come protagonisti otto tra birrifici e beerfirm, sardi, nazionali e internazionali, cinque corner food, due laboratori e oltre 40 birre diverse in degustazione.



Oltre i birrifici sardi saranno presenti dalla penisola, il Birrificio San Paolo di Torino e ospite d’eccezione direttamente dalla Spagna, il birrificio catalano Cervesa Guineu.



Non mancheranno gli approfondimenti culturali: previsti due imperdibili laboratori di degustazione, il primo dedicato alla birra, al miele e al formaggio, il secondo, per la prima volta a Cagliari, dedicato alla birra, agli Specialty Coffee e al Cioccolato.

Oltre ai birrifici, saranno presenti cinque food corner che proporranno una selezione gastronomica differenziata per soddisfare ogni palato.

Spazio anche all’Homemade e al Vintage, infatti durante la due giorni del Lazzaretto si svolgerà parallelamente al Calaris Cagliari Beer Festival, il Creative Corner Market Leaves Edition, fiera del fatto a mano, organizzata dall’Associazione culturale Amazing*Us con protagonisti tanti artisti, illustratori, designer del gioiello, artigiani, sarti e stilisti dell'isola.



Appuntamento fissato per sabato 13 dalle ore 18.00, e domenica 14 dalle ore 11.00 del mattino. L’ingresso è gratuito.