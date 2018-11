Premio Andrea Parodi 2018, il contest di World Music in Sardegna

Va ai napoletani La Maschera la vittoria nell'11° Premio Andrea Parodi, il contest italiano di world music. Il premio della critica invece va all'estero, ai ciprioti Monsieur Doumani. L'evento era in programma dall'8 al 10 novembre a Cagliari al Teatro Auditorium Comunale e ha visto grandi protagonisti e affezionati alla figura di Andrea Parodi.



La menzione per il miglior testo se l'è aggiudicata Giuseppe Di Bella con "Ncucciarisi", cantata in siciliano. Quelle per miglior musica e migliore interpretazione vanno ancora a La Maschera, che hanno proposto il brano "Te vengo a cerca' ", cantato in napoletano e wolof, mentre i Monsieur Doumani, con "Gongs", si aggiudicano anche la menzione per la migliore reinterpretazione di un brano di Andrea Parodi, quella per il miglior arrangiamento e la menzione dei ragazzi in sala.



Il premio della critica internazionale se lo sono meritati i Kor con "Albore", cantato in logudorese.



Prima della proclamazione dei vincitori, c'è stata una splendida jam session che ha visto protagonisti la direttrice artistica Elena Ledda, alcuni degli artisti in giuria e gli ospiti della serata, che si erano appena esibiti, ovvero il peruviano Jorge Pardo, accompagnato dal chitarrista Francisco Rey Soto, il macedone Stracho Temelkovski e, dal Veneto, il Duo D'Altrocanto.

Durante la serata Daniele Cossellu, storico fondatore dei Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu", ha ricevuto il Premio Albo d'oro 2018, il riconoscimento assegnato ogni anno ad una figura di rilievo del mondo culturale e artistico italiano.



Il festival nasce per omaggiare un grande artista sardo come Andrea Parodi, che dal pop d'autore dei Tazenda era arrivato come solista ai vertici della musica d'impronta etnica. Tutti i concorrenti e gli ospiti hanno proposto un suo brano lungo le tre serate del Premio. La serata finale è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Rai Radio Tutta Italiana.

Molti i premi e i bonus per il gruppo vincitore del "Parodi": avrà l'opportunità di esibirsi alle edizioni 2019 dell'"European Jazz Expo" in Sardegna, di Folkest in Friuli e in vari altri eventi. Inoltre per La Maschera c'è un tour di otto concerti e una borsa di studio di 2.500 euro.



Al Premio della critica va invece la produzione di un videoclip offerto dalla Federazione degli Autori.

I finalisti sono frutto di una approfondita selezione fra ben 220 iscritti, provenienti da da ogni parte del mondo, dal Messico alla Siberia, dal Senegal a Cipro. Indice, questo, del rilievo assunto da questa manifestazione nel corso degli anni.

La giuria che ha deciso il premio assoluto era composta da illustri nomi del panorama artistico e cultturale sardo e non solo; tra tutti citiamo Gianfranco Cabiddu, Elena Ledda e Gisella Vacca.