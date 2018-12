“Oltre i confini”, porta in piazza la musica e il divertimento

La 29esima edizione del festival "Oltre i confini", curata dal Teatro Actores Alidos e inaugurata lo scorso 24 novembre, volge ormai al termine, con gli ultimi due appuntamenti di musica e intrattenimento, in programma a Cagliari.



La rassegna, patrocinata dagli assessorati regionali dello Spettacolo e del Turismo, dalla Fondazione di Sardegna e dal Comune di Cagliari, è stata caratterizzata da un ricco e vario programma di concerti, spettacoli teatrali, mostre ed eventi collaterali, che si sono svolti tra Quartu Sant'Elena, Cagliari e Tempio.



Il 21 dicembre, alle ore 21, all'Auditorium comunale di Cagliari, in piazza Dettori 8, si svolgerà il concerto 'L'Isola della Musica', dove si esibiranno Siki, Cordas et Cannas, Beppe Dettori, Raoul Moretti e Malasorti (gruppo nato nell'estate del 2012 dalla collaborazione tra Emanuele Pittoni, cantante dei Ratapignata, e Francesco Medda, in arte Arrogalla, compositore elettronico e live performer).



Il festival si concluderà il 22 dicembre, alle ore 21, sempre all'Auditorium comunale di Cagliari, con uno spettacolo all'insegna del divertimento, curato dall'attore comico e dal ventriloquo Daniele Contu, che sarà sul palcoscenico con il suo famoso pupazzo 'Ignazzino'.