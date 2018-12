Teatro in Festa: rassegna di teatro per famiglie

La rassegna "Teatro in festa" è organizzata da Il crogiuolo e si terrà nella sala BanCri a Fucina Teatro, nel centro culturale La Vetreria di Pirri, con inizio spettacoli alle 17.00.

Gli spettacoli sono creati per offrire un'opportunità di trascorrere in compagnia di personaggi fantastici i pomeriggi che dal 2 di gennaio conducono alla chiusura delle feste con l'Epifania.



Dal teatro circo in programma il 2 gennaio con "Junior è d'accordo" di Lorenzo Gessa, si passa il 3 gennaio al teatro d'animazione con "Cheroché" del Teatro S'Arza di Sassari, ai burattini che racconto le vicende di "Efisio e le peste" con Daniele Pettinau il 4 gennaio, alla meravigliosa storia di "Aladino e Scherazade", il 5 gennaio, di Abaco Teatro per arrivare alla grande festa dell'Epifania.



La giornata del 6 è organizzata in collaborazione a Cemea e Cada Die Teatro, in un passaggio di testimone tra la rassegna "Teatro in Festa" e "Capitani coraggiosi".



Gli spettacoli iniziano la mattina in una sorta di maratona teatrale che premierà con un abbonamento il bambino che avrà visto il maggior numero di spettacoli nel corso di "Teatro in Festa": ore 10.00 "Bingo Bongo e la partita delle bolle di sapone" dei Barbariciridicoli, ore 11.00 "Il tesoro della fattoria di Tragodia, ore 16.00 laboratorio Cemea, ore 17.30 spettacolo di teatro circo nella corte e ore 19, per gli adulti, "Donne al bivio de La Maschera.



La rassegna vuole essere anche un'occasione di portare a teatro chi per vari motivi di salute o di condizioni sociali non ha la possibilità di assistere agli spettacoli. Il crogiuolo riserverà per ogni recita dieci biglietti omaggio



Un incentivo ad andare a teatro sarà dato anche agli spettatori più fedeli, mostrando alla cassa il biglietto dello spettacolo del 2 gennaio, avranno una riduzione di 1 euro per gli spettacoli del 3, del 5 e del 6 gennaio.



Il costo del biglietto è di 5 euro.