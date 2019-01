Roberto Giacobbo a Cagliari per una puntata speciale del suo programma tv

Roberto Giacobbo, conduttore e ideatore di diversi programmi su storia e viaggi, ora conduttore del programma televisivo Freedom - Oltre il Confine, sarà a Cagliari per presentare in anteprima il modello virtuale di un tempio ipogeico dedicato al culto dell'acqua, risalente al periodo nuragico sito a Morgongiori in provincia di Oristano, chiamato Sa Scaba 'e Cresia.



Il monumento nuragico di Morgongiori - ancora sconosciuto al grande pubblico - sarà il protagonista della puntata del 10 gennaio, durante la quale Giacobbo svelerà - in esclusiva nazionale - le caratteristiche di questo sito e racconterà la sua incredibile esperienza nel cuore della terra di Sardegna.



Nei primi giorni dello scorso ottobre, infatti, il conduttore e la sua troupe - assistiti dalla Fondazione Sardegna Film Commission - hanno girato lo speciale dedicato a Sa Scaba 'e Cresia, calandosi con un gruppo speleo, dentro al pozzo sacro di Morgongiori.



Il tempio, fra i più grandi di qualunque altro tempio dell'acqua presente nell'Isola e forse in tutto il Mediterraneo, è composto da 3 rampe di scale e venne edificato circa 3200 anni fa dentro la naturale frattura di una montagna. Attualmente, il terreno accumulato a causa di una frana occlude l'area di ingresso, per cui l'accesso all'antico sito archeologico è possibile solo grazie all'intervento di esperti speleologi.



Al termine della conferenza stampa, il sindaco Renzo Ibba consegnerà ai rappresentanti della Soprintendenza dei Beni Culturali di Cagliari e Oristano il modello virtuale tridimensionale del tempio, inserito in una piattaforma nazionale, risultato di una campagna di rilievo mediante scansioni laser 3D, affinché questi materiali documentali possano essere utilizzati per lo studio più approfondito del sito e per uno studio di fattibilità finalizzato all'apertura al pubblico del monumento.