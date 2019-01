Significante 2019: "Sonetàula" in scena a Casa Saddi

Prosegue la Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica Significante 2019 - ASCRAS. Domenica 20 Gennaio 2019 alle ore 18:30 a Casa Saddi, a Cagliari, in Via Enrico Toti 24, la performance dell'attrice Camilla Soru e del chitarrista Andrea Congia tradurrà in voce e suono le pagine del romanzo Sonetàula di Giuseppe Fiori.

In una Sardegna aspra e silenziosa, che si affaccia su un'inaspettata Modernità, un giovane Ragazzo, cresciuto tra leggi non scritte e irrisolte ingiustizie, si da alla Macchia nella sua fiera scelta di Solitudine. Una incalzante lettura della Vendetta è il cuore dello Spettacolo che fa parte del multiforme Cartellone dedicato alla Letteratura Sarda, di Ieri e di Oggi, allestito dall'Associazione Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti, in stretta collaborazione con le Associazioni Culturali Symponia e Casa Saddi.

A sostegno dell'intero Progetto è stata attivata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma buonacausa.org.



Il costo del biglietto d'ingresso allo Spettacolo è di 10 euro. Al termine della serata sarà allestito un buffet per chi avrà piacere a trattenersi per un momento conviviale e di incontro con gli artisti.



SIGNIFICANTE NEL 2019 - La Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica - Significante, nel corso di queste dodici edizioni, ha intessuto un network cooperativo articolato, perseverando nel solco della promozione e valorizzazione della Letteratura Sarda. Nel perseguire questo impegno, il nuovo percorso di Significante 2019 - ASCRAS proseguirà con i suoi dieci spettacoli durante tutto l'anno attraverso la sua prospettiva artistica interdisciplinare, cercando di coinvolgere sempre più realtà culturali, diversi territori e un pubblico sempre maggiore ed eterogeneo.