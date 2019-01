Cagliari. Teatro Lirico, ultimo appuntamento con le "Domeniche in concerto"

La rassegna musicale “Domeniche in concerto”, ideata e realizzata dal Teatro Lirico di Cagliari e dedicata soprattutto alle famiglie, ma rivolta anche al pubblico di abbonati e giovani da sempre molto presente, si conclude con il terzo appuntamento, in programma domenica 27 gennaio alle 11, che prevede l’esibizione dell’Orchestra del Teatro Lirico, diretta da Simone Pittau, musicista con una lunga serie di collaborazioni nazionali ed internazionali fra cui Sir Colin Davis ed Ennio Morricone. Nel ruolo di solista si presenta Vinicio Allegrini, prima tromba della compagine orchestrale.



Il programma musicale, della durata complessiva di un’ora circa, propone la famosa Sinfonia n. 29 in La maggiore K. 201 scritta da Wolfgang Amadeus Mozart a soli 18 anni e il virtuosistico ed acrobatico Concerto per tromba e orchestra in Mi bemolle maggiore Hob VIIIe di Franz Joseph Haydn, composto nel 1796.