Babel Film Festival, al via l'edizione 2019

Babel Film Festival, online il nuovo bando. Sono aperte le iscrizioni al concorso cinematografico dedicato alle lingue minoritarie di tutto il mondo che si terrà a Cagliari il prossimo dicembre.



Il Babel Film Festival si inserisce nel percorso che la Sardegna sta compiendo ormai da anni nell'ambito della salvaguardia del patrimonio linguistico delle comunità isolane. Si tratta infatti dell'unico concorso internazionale dedicato esclusivamente ai film parlati in lingue minoritarie, dialetti, slang o lingue "morte" e lingue dei segni. Il bando del concorso, giunto alla sesta edizione, è infatti aperto a lungometraggi, cortometraggi e documentari parlati nelle lingue minoritarie di tutto il mondo.



Dodici i premi in palio. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età e di nazionalità. Ogni autore può inviare più di un'opera per ogni sezione, compilando per ognuna una scheda di iscrizione distinta.