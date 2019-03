Il maratoneta Roberto Zanda e il suo "la vita oltre"

Roberto Zanda, per tutti “Massiccione”, il 2 marzo presenta il libro “La vita oltre” a Cagliari.

Il testo scritto con Salvatore Vitellino ed editto da Baldini e Castoldi ci fa meglio conoscere la sua storia di ultra maratoneta estremo riflettendoci uno scorcio di coraggio e rinascita, di lotta alle avversità.

Nel libro si racconta soprattutto l’incredibile vicenda che ha suscitato molto clamore nel febbraio 2018 quando Roberto Zanda ha partecipato alla “Yukon Arctic ultra” una delle ultra maratone più estreme che si conosca sulla faccia della terra e che si corre sulle distanze di 100, 300 e 430 miglia tra le nevi canadesi con temperature fino a meno 50 gradi sottozero.

Nel libro si dipana la vita di “Massiccione” (come viene chiamato dai suoi fan), il suo affacciarsi alle gare più “normali” prima e a quelle più estreme poi, fino a quella affrontata nel febbraio del 2018 in Canada alla “Yukon Arctis”.

Proprio le conseguenze di quest’ultima gara caratterizzano la sua vita oggi con le protesi ai quattro arti restituendo, con la sua esperienza, una lezione di scuola di vita. Ed è proprio quello che il suo libro ci propone, indicandoci percorsi e soluzioni per affrontare le peripezie della vita, come cadere, come rialzarci. Nel corso della presentazione sarà possibile incontrare l’autore.