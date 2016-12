Rimonta fallita, la Dinamo Sassari cade in Belgio

La Dinamo Banco di Sardegna cade in Belgio nel match con Proximus Spirou a Charleroi. Dopo un primo tempo in controllo, chiuso al 20' con gli ospiti avanti di un solo possesso, Devecchi e compagni subiscono l'offensiva belga nella terza frazione che permette ai padroni di casa di scavare un largo vantaggio. Negli ultimi 5' gli uomini di coach Pasquini non riescono a chiudere la rimonta condotta da Bell: dopo essersi riportati da -16 a -4 i giganti non riescono a dare il colpo finale e finisce 63-57.

Oggi il gruppo tornerà in Sardegna dove si metterà al lavoro per la prossima sfida di campionato contro la Fiat Torino, in programma il 27 dicembre al PalaSerradimigni.