Vince l'orgoglio del Cagliari: 4 a 3 in rimonta al Sassuolo

Il Cagliari sotto di due gol, in rimonta batte il Sassuolo 4 a 3 allo stadio Sant'Elia. Una partita incredibile in cui i rossobl¨ si sono trovati pi¨ volte in difficoltÓ riuscendo a reagire







Al 14’ il Cagliari passa: angolo di Di Gennaro, sponda di Salamon, Sau tira da due passi, Consigli in qualche modo para, ma ancora Sau raccoglie e stavolta mette dentro. Il Sassuolo pareggia: al 29’ Mazzitelli con un lancio chirurgico pesca Adjapong oltre la linea difensiva rossoblù, Rafael esce a coprire lo specchio, ma il giovane centrocampista con un tiro diabolico da posizione impossibile infila l’angolo lontano. Una mazzata che il Sassuolo replica poco dopo: Pellegrini prende palla sulla trequarti, arriva al limite e supera Rafael con un gran rasoterra. Il centrocampista emiliano passa immediatamente dalla gioia alla disperazione: entra a piedi uniti su Di Gennaro e l’arbitro Celi lo punisce con un rosso diretto.

Nella ripresa il Sassuolo però ha ancora energie. Sensi serve troppo lungo per Defrel, poi Ragusa salta Salamon, Pisacane in recupero lo mette giù in area: rigore che Acerbi trasforma, spiazzando Rafael con un rasoterra nell’angolo alla sinistra del portiere. Sembra tutto finito, ma non per il Cagliari. Entra Joao Pedro al posto di Pisacane, con Padoin che arretra ad esterno basso. Ci vuole il colpo del bomber ed ecco che arriva: l’azione parte da Farias, bravissimo a destreggiarsi e consegnare un pallone d’oro a Borriello, che col destro, il suo piede sbagliato, fa partire un maligno rasoterra imparabile per Consigli. Al 72’ il pareggio: ennesimo cross dalla sinistra, raccoglie Farias che tira, il pallone è deviato da Terranova ed assume una traiettoria strana, imparabile per il portiere. Entra anche Giannetti al posto di Sau per l’ultimo assalto. Farias è scatenato ed è sua la firma del gol della vittoria: un destro da fuori area, dritto dritto nell’angolino.