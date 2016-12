Malumori nel Cagliari, le scuse di Dessena

"Non mi aspettavo di dover uscire, ci tenevamo tutti a far bene. In undici contro dieci, mi sono girato e ho urlato ai compagni "Questa la vinciamo". Due minuti dopo vedo il mio numero nel tabellone delle sostituzioni... non ho capito più nulla. Ma non era una contestazione né verso Rastelli né verso Borriello. Ho sbagliato ma penso che sia stata una reazione umana, ci tengo troppo. Non ho lanciato la fascia: era impigliata nella manica e mentre mi levavo tutto è finita per terra. Ma chiedo scusa anche per questo. Ai ragazzini dico: l'importante è il rispetto, l'educazione. In quel momento sono ingiudicabile perché la passione e la voglia di dare tutto per il Cagliari mi hanno tradito".

Sulla squadra: "Sono orgoglioso del gruppo e dei nostri 23 punti, siamo una neopromossa. Abbiamo tanti punti, la salvezza è a portata di mano".