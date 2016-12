Dinamo, il 2016 si chiude col sorriso: i giganti si impongono sul Torino

I giganti si impongono fin dal primo quarto, con un avvio di energia guidati da un super Brian Sacchetti (11 pt), Jack Devecchi (9 pt) David Bell (16 pt, 7 rb, 5 as) e Trevor Lacey (10 pt, 4 as). Nel secondo tempo sono l'energia di Gani Lawal (11 pt, 5 rb), Dusko Savanovic (9 pt, 6 rb) e un monumentale Rok Stipcevic (21 pt con 7/8 al tiro, 2rb e 3 as) a chiudere il match mettendo il sigillo sulla vittoria.

Una vittoria conquistata con sudore e umiltà, fondamentale per trovare energia in vista delle prossime sfide tra campionato e Champions League: il 1° gennaio i giganti saranno impegnati al Taliercio nella sfida con la Reyer venezia mentre il 4 l'appuntamento è in casa contro l'Aek Atene.