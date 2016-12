Gaetano Mura, guasti a bordo di Italia: ora il giro del mondo è a rischio

Possibile sosta forzata a Fremantle (Perth) in Australia per Italia e Gaetano Mura: guasto all'antenna del sistema di comunicazione satellitare e problemi al pilota automatico.







CAGLIARI - Italia, la barca a vela di Gaetano Mura, non vuole fermarsi: lo scopo è portare a termine l'impresa, il giro del mondo in Class40, da Gibilterra a Gibilterra. Tuttavia sono diversi i problemi che in questo momento mettono in difficoltà Italia, alcuni dei quali difficilmente risolvibili da bordo.

Italia avrebbe infatti bisogno dell'intervento di specialisti in grado di ripristinare la funzionalità di alcuni sistemi elettronici, primo fra tutti il sistema di comunicazione satellitare. L'avaria, riscontrata da alcuni giorni, fra l'altro non consente a Gaetano Mura di ricevere le carte meteo: un limite grave nell'ottica del record, perché rende impossibile ottimizzare le scelte di rotta in base alle previsioni, e per ragioni di sicurezza, per posizionarsi al meglio rispetto al movimento delle forti depressioni che caratterizzano quelle latitudini. A ciò si è aggiunta anche un'avaria al pilota automatico, strumento semplicemente indispensabile per una navigazione in solitario.

"In questo genere di sfide una delle difficoltà principali è proprio quella di riuscire a completare il percorso senza inconvenienti tecnici e fisici - fanno sapere dallo staff di Mura -. Basti pensare che il Vendée Globe, leggendaria regata in solitario intorno al mondo, che si sta correndo proprio in questi giorni, con barche ben più grandi di Italia, ha fatto già registrare 10 ritiri su 29 partenti". Per Gaetano toccare terra e avvalersi dell'intervento di tecnici esterni significherebbe implicitamente perdere l'opportunità di correre per il record del giro del mondo senza assistenza e senza scalo, così come definito in base ai regolamenti del Wssrc (World Sailing Speed Record Committee).