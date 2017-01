Domenica la sfida contro il Milan, Cagliari in 'ritiro' ad Asseminello

Dopo la pausa per le feste natalizie, i rossoblù si sono radunati questa mattina ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti. Domenica trasferta contro il Milan.







Il Cagliari si tratterrà al Centro sportivo sino alla partenza per Milano per preparare nel modo migliore la prossima gara di campionato, domenica sera al “Meazza” contro il Milan, ultimo match del girone d’andata.

Stamattina l'unico assente era Artur Ionita che sta completando il suo recupero fisico all’Isokinetic di Bologna. La squadra ha pranzato tutta insieme e dopo una piccola siesta, si è svolto il primo allenamento del nuovo anno. Prima parte in palestra, a seguire lavoro aerobico in campo e quindi esercitazioni tecniche. Ai box Federico Melchiorri per l’infortunio al ginocchio destro rimediato ad Empoli.

Domani il gruppo sarà impegnato in una doppia seduta di allenamento. Giovedì in programma un test a Cabras contro la formazione del Guspini-Terralba, militante nel campionato di Promozione e guidata dall’ex centrocampista rossoblù Sebastiano Pinna. Calcio d’inizio alle ore 15.