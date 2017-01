La Dinamo Sassari sbriciola Caserta. Biancoblù sardi al top, Final Eight in tasca

SASSARI - Prosegue la striscia positiva della Dinamo Sassari che conquista il lunch match della quindicesima giornata di campionato che vale un biglietto per le Final Eight, in attesa di scoprire l’avversario. I ragazzi di coach Federico Pasquini, sempre avanti, trovano energia e punti da tanti protagonisti: a partire da un super David Bell, autore di 24 punti. Doppia cifra anche per Lacey, un grande Dusko Savanovic e Gani Lawal.

Coach Pasquini manda in campo Bell, Lacey, Devecchi, Sacchetti e Lydeka, coach Dell’Agnello risponde con Sosa, Putney, Gaddefors, Jackson e Watt. È Sosa ad aprire le danze, risponde Bell dall’arco: gli ospiti si portano avanti con Putney e Sosa. Break di 6 punti firmato Sacchetti e Dinamo Sassari mette la testa avanti. Tripla di Watt e Czyz per il controsorpasso, risponde un autoritario Savanovic che, con 3 punti e l’assist per Lawal, chiude il primo quarto 20-17. Una stoppata strepitosa di Lawal e la schiacciata di Johnson Odom aprono una seconda frazione nel segno della Dinamo. Stipcevic, Savanovic e D’Ercole dall’arco scrivono il massimo vantaggio +15. Sosa e Putney accorciano le distanze e con un break di 9-0 la Juve si riporta -6. Reazione biancoblù condotta da Lacey, il primo tempo finisce 43-34. Al rientro dall’intervallo lungo i sardi tengono la testa avanti con le triple di Bell, un cecchino dall’arco, l’intensità di Lacey, la classe di Savanovic e l’aggressività sotto canestro di Lawal. Gli ospiti provano a risalire la china condotti da Sosa, Putney e Watt ma la Dinamo non molla (74-60). Sosa prova a condurre la rimonta campana in solitaria, i giganti riscrivono il massimo vantaggio con il gioco da 4 punti (tripla and one) di Bell dai 6.75 per il +22. Al PalaSerradimigni finisce 95-77.

DINAMO SASSARI 95 – CASERTA 77

Dinamo Sassari. Johnson Odom 5, Bell 24, Lacey 11, Devecchi, D’Ercole 3, Sacchetti, Lydeka 5, Savanovic 17, Stipcevic 6, Lawal 16, Ebeling, Monaldi . All. Federico Pasquini.

Caserta. Sosa 24, Cinciarini 3, Ventrone, Putney 15, Gaddefors, Jackson, Giuri 10, Bostic, Riccio, Metreveli, Czyz 9, Watt 16. All. Sandro Dell’Agnello.