Cagliari, beffa nel finale. Il Milan fa bottino pieno all'88esimo

MILANO - Il Cagliari scivola in un'altra sconfitta, non a causa del gelo che avvolge il capoluogo lombardo, ma per via di una rete di Bacca. Che arriva al minuto 88, cioè nel finale di una gara nella quale i rossoblù sardi non sfigurano, anzi. La consapevolezza di riuscire a strappare un pareggio nella tana di San Siro è ben palpabile lungo tutto il match. Fino alla rete che spegne tutte le speranze dei ragazzi di mister Rastelli, facendo sorridere quelli allenati da Montella. Fatale una distrazione della difesa isolana, anche se il passaggio decisivo per il "man of the match" Bacca sembra essere proprio al limite del fuorigioco. Questione di millimetri, ma il risultato finale parla chiaro: 1-0 per i padroni di casa.

Il 2017 inizia con una sconfitta, così come finisce il girone d'andata. 23 punti messi da parte, la quota-salvezza di 40 non sembra una vetta impossibile da raggiungere, ma la mentalità del Cagliari deve assolutamente cambiare. Prossimo impegno, il primo dopo il giro di boa, domenica 15 gennaio. Alle 12:30, match nel lunch time, al Sant'Elia arriva il Genoa.