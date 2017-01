Champions League, Pasquini: "A Istanbul per un altro step"

Prima trasferta continentale dell'anno per la Dinamo Banco di Sardegna, che si prepara alla sfida in terra turca contro il Besiktas Sompo Japan. I giganti sono in partenza per Istanbul dove domani, alle 18:00, saranno in campo per la dodicesima giornata della regular season della Basketball Champions League.

"E' la squadra più forte del girone - afferma Pasquini - forse la più forte di tutta la competizione. Due giorni fa in campionato ha perso all'ultimo tiro contro il Fenerbahçe, squadra che sappiamo bene quello che vale. A libello di giocatori, il Besiktas ha tutti elementi di altissimo livello, dal playmaker a Thompson, da Weems a Clark a Michael Roll, che forse è il giocatore di raccordo più importante che ha. Tanta qualità diffusa, tanta fisicità e pericolosità: saremo davanti a un' avversaria e su uno di quei campi in cui bisogna essere assolutamente perfetti, non sono concessi errori altrimenti si pagano cari. Andiamo in Turchia per cercare di fare un ulteriore sforzo e un nuovo step, vivendo questa sfida nella maniera più giusta e più entusiasmante possibile".