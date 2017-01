Calcio, Storari torna al Milan: "A Cagliari non mi volevano più"

Definito lo scambio di portieri tra Cagliari e Milan, l'ormai ex rossoblù è tornato nel pomeriggio a Milano. Le sue parole a Sky: "Non mi volevano più"







"Non mi volevano più". Sono le parole pronunciate ai microfoni di Sky Sport da Marco Storari. L'ex portiere del Cagliari è atterrato nel pomeriggio a Milano. Al suo posto in rossoblù arriva Gabriel.

Storari al suo arrivo ha commentato: "Non mi aspettavo di tornare qui, ho vissuto questi giorni come ho sempre fatto. A Cagliari ho fatto quello che dovevo fare - afferma ai microfoni di Sky Sport - mi dispiace sia finita in questo modo. So solo che a Cagliari non mi volevano più".