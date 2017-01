Storari saluta. In porta arriva Gabriel: "Cagliari un posto magico"

"Cagliari, un posto magico". Queste le prime parole da giocatore rossoblù del nuovo acquisto Gabriel: "In tanti mi hanno parlato di Cagliari come di un posto magico: si vive bene, la gente ti fa sentire speciale, è davvero l’ideale per un calciatore. Sono sicuro che sarà così anche per me. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i nuovi compagni. Un saluto a tutti i tifosi rossoblù, ci vediamo presto”.

Intanto dopo le dichiarazioni di ieri a Milano, l'ex capitano e portiere rossoblù Marco Storari ha salutato i tifosi cagliaritani con un post su facebook.