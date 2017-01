Basket, la Dinamo cade in Turchia: vince il Besiktas

Coach Pasquini conferma i dodici delle ultime gare e lo starting five, sul parquet per il Banco David Bell, Trevor Lacey, Jack Devecchi, Brian Sacchetti e Tau Lydeka. Brian Sacchetti apre il match dall'arco, pronta risposta dei padroni di casa, ed è subito 2-3 in avvio. Stimac dalla lunetta firma il primo vantaggio Besiktas, David Bell completa un giorno da tre punti che vale il +1 biancoverde. Capitan Devecchi commette il secondo fallo ed è costretto ad uscire, Sacchetti tiene vivo l'attacco Dinamo, Clark e Stimac con un mini parziale scrivono il 12-9 dopo 5' di gioco. Coach Pasquini ruota i suoi uomini ma il Banco non trova la via del canestro, ci pensa Lawal con quattro punti di fila, i biancoverdi stringono le maglie in difesa, Johnson-Odom e Savanovic firmano il contro parziale e chiudono il primo quarto sul 16-17. Il Besiktas prova a dare un prima spallata al match, Lawal si fa sentire sotto le plance e sale a quota 8, i turchi guidati da Roll incrementano il vantaggio e sul piazzato di Sipahi è immediato timeout biancoverde (29-21 al 15'). Capitan Devecchi rientra sul parquet ma commette ancora fallo (3), i padroni di casa volano sul +14, Lollo D'Ercole dai 6.75 sblocca il Banco, Stipcevic e Lydeka ai liberi scrivono il 38-28 ma i padroni di casa mantengono salda la doppia cifra di vantaggio e al 20' è 44-30.

Terzo quarto a senso unico alla Besiktas Akatlar Arena, il Besiktas si conferma roster di alto livello, la Dinamo si ritrova sul 61-37 al 25', David Bell e Gani Lawal provano a scuotere i compagni, Pasquini perde Devecchi (5° fallo a 4' dalla terza sirena), i turchi forti del 56% dalla lunga distanza consolidano il vantaggio (73-47 al 30'). Il Banco paga la stanchezza ma prova nell'ultima frazione a ridurre lo svantaggio, c'è spazio per le triple di Stipcevic e Monaldi, il Besiktas nei minuti finali sigilla il risultato e si aggiudica il game 12 vincendo per 100-70.