Champions, la Dinamo Sassari s'impone sul Ludwigsburg e spera

La Dinamo Banco di Sardegna conquista il match della 13° giornata di regular season di Basketball Champions League. Alla MHP Arena di Ludwigsburg i giganti battono l’MHP Riesen conquistando un match fondamentale in ottica qualificazione, in attesa di giocare l’ultima sfida in agenda in casa con il Partizan Belgrado.

Dopo 20’ di pieno equilibrio i biancoverdi mettono a segno una super terza frazione (25-9) che gli permette di acquisire un largo vantaggio sui padroni di casa. Negli ultimi 10’ Ludwigsburg tenta la rimonta dopo essere stato sotto di 21 lunghezze, ma gli uomini di Pasquini sono bravi a sfruttare l'ampio vantaggio.

Trascinatore sul parquet un ispirato Rok Stipcevic, a segno con 22 punti, 2 rimbalzi e 5 assist in 27 minuti in campo, 13 punti e 2 rimbalzi di Savanovic, doppia cifra anche di un ritrovato Josh Carter, a referto con 10 punti, 3 rimbalzi e 2 assist.

Domani la squadra farà ritorno in Sardegna dove si ritroverà in palestra per lavorare in vista della prossima sfida di campionato in agenda domenica a Varese contro l’Openjobmetis.