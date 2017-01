Dinamo Sassari corsara a Varese. Final eight cementate, vittoria di grinta

VARESE - La Dinamo Sassari prosegue la striscia positiva e centra la quarta vittoria consecutiva in campionato: i biancoblù sardi battono l'Openjobmetis Varese al PalaA2 di Masnago, condotti da un superlativo Rok Stipcevic. Dopo 20 minuti in perfetto equilibrio le due squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 42 pari: i ragazzi di Federico Pasquini trovano nella terza frazione l'energia e l'aggressività per mettere la testa avanti al 30' e trovare il break nell'ultima frazione che vale la vittoria.



Grandissimo Rok Stipcevic, in grande spolvero, autore di 21 punti con 8/8 dalla lunetta, 6 rimbalzi, 3 assist e 29 di valutazione nei suoi 27 minuti in campo. Doppia cifra anche per David Bell (13 punti), determinante nel primo tempo, bene Brian Sacchetti (10 punti, 5 rimbalzi) che scrive 3/3 dall'arco. Ottimo apporto dalla panchina di Josh Carter, autore di 9 punti con 3/4 da tre e Lollo D'Ercole, a segno con due bombe fondamentali nella quarta frazione. Tau Lydeka raggiunge quota 800 rimbalzi catturandone 5 contro i lombardi.

VARESE 76 - DINAMO SASSARI 83

Openjobmetis Varese. Johnson 14, Anosike 9, Maynor 6, Avramovic 10, Pelle, Bulleri, Cavaliero 4, Kangur 16, Canavesi, Ferrero 7, Eyenga 10, Lo Biondo. All. Attilio Caja.

Dinamo Sassari. Bell 13, Lacey 9, Devecchi 2, D'Ercole 6, Sacchetti 10, Lydeka 5, Savanovic 3, Carter 9, Stipcevic 21, Lawal 5, Ebeling, Monaldi. All. Federico Pasquini.