Champions, la Dinamo batte Belgrado e stacca il biglietto playoff

Ci voleva la partita perfetta per centrare il secondo obiettivo stagionale, la qualificazione ai playoff di Basketball Champions League: i giganti non si sono tirati indietro e nella sfida da dentro-fuori si sono imposti sul Partizan Belgrado. Gli uomini di Federico Pasquini hanno messo a segno una prestazione corale con tanti protagonisti: a partire dal duo David Bell (20 pt) e Rok Stipcevic (23 pt, 3as, 5 falli subiti), 43 punti in due, un inossidabile Dusko Savanovic (18 pt, 4 rb, 6 falli subiti). Ma a vincere sul parquet del PalaSerradimigni è soprattutto un gruppo affamato e unito, determinato a conquistare la vittoria giocando insieme e senza paura.