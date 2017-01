Cagliari, per la difesa dall'Inter arriva Miangue

Belga di origini congolesi, Miangue è nato ad Anversa il 5 febbraio 1997. Alto 1.92, nasce come difensore centrale ma successivamente è stato spostato sulla fascia sinistra. Mancino puro, ha grande forza fisica, ma a dispetto della stazza è anche rapido e in possesso di un buon piede.

Ha mosso i primi passi della sua carriera nel Beerschot, trasferendosi all’Inter nel 2013. Con la Primavera ha vinto la Viareggio Cup (2015) e una Coppa Italia (2015-16). Ha debuttato in Serie A lo scorso 28 agosto (Inter-Palermo), collezionando con la maglia nerazzurra 5 presenze nella stagione in corso di cui 3 in Campionato, 2 in Europa League. Miangue ha giocato in tutte le nazionali giovanili del suo Paese, dall’Under 15 sino all’Under 21 ha totalizzato sinora 33 apparizioni.