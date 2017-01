Il Cagliari in modalità altalena. Pareggio di carattere, all'ultimo respiro, col Bologna

CAGLIARI - La salvezza - cataclismi non contemplati - arriva comunque. Ma la gara dei rossoblù sardi con i colleghi "dello stesso colore" dell'Emilia Romagna è da etichettare come una prova da altalena. Per tutto il primo tempo c'è solo il Cagliari. Nella ripresa la beffa inizia a condirla Destro, in rete al minuto sessantaquattro. I padroni di casa ripartono con l'assalto all'area ospite: fioccano i cartellini rossi - il Bologna termina in nove - e al minuto novantadue la punizione di Destro rimette tutto in parità.

I ragazzi di mister Rastelli si fanno domare, in parte, da quelli di mister Donadoni. Un punticino in più, comunque, messo in cassaforte, per proseguire la scalata verso la quota della tranquillità, 40. Quattordici punti dalla zona retrocessione, un capitale da continuare a cementare. Prossima gara: domenica 5 febbraio, fischio d'inizio alle 15:00 in casa dell'Atalanta.