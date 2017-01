Il ritorno di Ibarbo, l'ala colombiana di nuovo in rossoblù

CAGLIARI - Victor Ibarbo indosserà di nuovo la maglia rossoblù. L'ha appena ufficializzato il Cagliari Calcio. Il talento colombiano, 26 anni, proviene dal Panathinaikos, dove aveva cominciato la stagione in prestito.

Arrivato in Sardegna nel 2011, con il Cagliari ha totalizzato 121 presenze in tre stagioni e mezzo, tra Campionato e Coppa Italia, segnando 15 gol. Memorabile il primo realizzato a Catania quando, partendo dalla linea di fondo, si liberò di due avversari e depositò il pallone in porta.

Nel febbraio 2015 si trasferisce in prestito alla Roma dove milita sino alla fine della stagione, con 13 presenze). Inizia la stagione 2015-2016 in Premier League con il Watford. A gennaio ritorna in Colombia, nell’Atletico Nacional, la squadra che lo aveva lanciato: in sei mesi colleziona 13 presenze con 2 gol in Coppa Libertadores. La scorsa estate parte la sua nuova avventura in Grecia: con il Panathinaikos Atene scende in campo 19 volte tra campionato, Coppa Nazionale ed Europa League segnando 3 reti.

Velocità e imprevedibilità i suoi marchi di fabbrica, qualità che gli hanno permesso di conquistare anche la Nazionale colombiana - dove ha all’attivo 14 presenze con 1 gol e la partecipazione ai Mondiali 2014 – e che metterà ora a servizio della squadra di mister Rastelli.