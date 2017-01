Calciomercato, Giannetti rinnova col Cagliari ma va in prestito allo Spezia. In Sardegna torna Deiola

Alessandro Deiola torna in Sardegna mentre Niccol˛ Giannetti rinnova il contratto con i rossobl¨ ma va in prestito allo Spezia. Sono le ultime notizie del calciomercato del Cagliari che conclude le due operazioni dopo quella che ha riportato Ibarbo nel capoluogo sardo.







Il Cagliari Calcio annuncia il rientro tra le sue fila di Alessandro Deiola. Classe 1995, il centrocampista era in prestito allo Spezia. Dopo il prezioso contributo dato al Cagliari lo scorso anno nell’esaltante promozione in A – 21 presenze e due reti – e l’esordio nella massima serie, Deiola ha proseguito il suo percorso di maturazione in Liguria: in questa prima parte di stagione ha collezionato 14 apparizioni, impreziosite da un gol. Deiola rientra ora in rossoblù: il giovane talento sardo, cresciuto nel nostro vivaio, aiuterà la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali.

“Sono felicissimo” Così Alessandro Deiola alla notizia ufficiale del suo rientro a Cagliari. “Sono grato alla Società per questa opportunità, farò del mio meglio per contraccambiare la stima che il Club ha riposto nei miei confronti. Vorrei ringraziare anche lo Spezia che mi ha accolto dandomi la possibilità di fare esperienza e migliorarmi. Ho conosciuto molte persone in gamba e in questi mesi ho imparato tanto”.

Chi viene e chi va. Contestualmente al ritorno in rossoblù di Deiola, l’attaccante Niccolò Giannetti rinnova il contratto col Cagliari fino al 2020 ma si trasferisce allo Spezia con la formula del prestito secco sino alla fine della stagione. "Giannetti avrà modo di giocare con più continuità in una piazza che già conosce - fa sapere il Cagliari Calcio -, continuare a crescere e accumulare esperienza".

Nella foto Giannetti