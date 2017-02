L'Atalanta vince con due guizzi. Cagliari spento, ennesima trasferta tabù: 0-2

BERGAMO - La gara del sonno. Al risveglio, tre punti per l'Atalanta, zero per il Cagliari. L'effetto-Morfeo (a proposito della "dea" neroazzurra) ci mette diciassette minuti a fare effetto. Il lasso di tempo necessario a Gomez di bucare due volte la difesa sarda e gonfiare la rete. 0-2, tutti a casa. Il resto del match non ha nulla da raccontare. I padroni di casa amministrano in modo più che ordinato ed ordinario, gli ospiti tentano di uscire dall'incubo nei primi minuti del secondo tempo, ma nulla da fare. Continua a restare mestamente ferma a "1" la casella delle vittorie fuori casa per i rossoblù nel campionato in corso.

Certo, i neroazzurri lombardi stanno giocando con obbiettivi totalmente differenti rispetto a quelli degli isolani. Le parti alte della classifica sono già arpionate da tempo, adesso bisogna starci. Per il Cagliari, invece, la corsa verso quota quaranta - tradotto, salvezza - continua. Mancano all'appello ancora tredici punti. E tra sette giorni esatti, domenica 12 febbraio alle 20:45, tra le mura amiche del Sant'Elia arriva la capolista Juventus.