Cagliari-Juve, Gigi Riva verrà premiato con il "Collare d'Oro"

Si tratta della massima onorificenza dello sport italiano, conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Un riconoscimento alla carriera di un atleta “più unico che raro”, come affermato dal Presidente Coni, Giovanni Malagò. Un campione fuori e dentro il campo che con le sue gesta è riuscito davvero a entrare nel cuore di tutti. La cerimonia di consegna si svolgerà nel pre-gara di Cagliari-Juventus.

Sarà un momento speciale per tutti i tifosi del Cagliari e gli appassionati di Calcio. Riva, accompagnato dai suoi ex compagni di squadra, gli Eroi dello Scudetto 1969-1970, farà il suo ingresso sul terreno di gioco accolto da uno stadio vestito a festa, gremito in ogni ordine di posto. Sarà quindi direttamente il presidente Malagò a consegnargli il prestigioso riconoscimento attribuitogli dalla Giunta Nazionale del Coni. Con lui, per celebrare il mito, il presidente rossoblù Tommaso Giulini e i capitani delle due squadre.